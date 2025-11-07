හුවමාරුවDEX+
සජීවී Cicada Finance සඳහා අද මිල 0.00218533 USD කි. LTCIC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LTCIC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Cicada Finance සඳහා අද මිල 0.00218533 USD කි. LTCIC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LTCIC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LTCIC ගැන වැඩි විස්තර

LTCIC මිල තොරතුරු

LTCIC යනු කුමක්ද

LTCIC ධවල පත්‍රිකාව

LTCIC නිල වෙබ් අඩවිය

LTCIC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LTCIC මිල පුරෝකථනය

Cicada Finance ලාංඡනය

Cicada Finance මිල (LTCIC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LTCIC සිට USD සජීවී මිල:

$0.0021885
$0.0021885$0.0021885
-0.20%1D
mexc
USD
Cicada Finance (LTCIC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:43:38 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00209394
$ 0.00209394$ 0.00209394
පැය 24 පහළ
$ 0.00221807
$ 0.00221807$ 0.00221807
24H ඉහළ

$ 0.00209394
$ 0.00209394$ 0.00209394

$ 0.00221807
$ 0.00221807$ 0.00221807

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00205264
$ 0.00205264$ 0.00205264

+0.34%

-0.35%

-2.04%

-2.04%

Cicada Finance (LTCIC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00218533. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00209394 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00221807 ක උපරිම අගයක් අතර LTCIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LTCICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00289418 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00205264 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LTCIC පසුගිය පැය තුල, +0.34% කින්, පැය 24 තුල, -0.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Cicada Finance (LTCIC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

--
----

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

2.61B
2.61B 2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Cicada Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.70M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.61B සමඟින් LTCIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 21.88M කි.

Cicada Finance (LTCIC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003289046 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003099890 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000685616217625258 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.35%
දින 30 යි$ -0.0003289046-15.05%
දින 60 යි$ -0.0003099890-14.18%
දින 90 යි$ -0.000685616217625258-23.88%

Cicada Finance (LTCIC) යනු කුමක්ද

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය.

Cicada Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Cicada Finance (LTCIC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Cicada Finance (LTCIC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Cicada Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Cicada Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LTCIC දේශීය මුදල් වෙත

Cicada Finance (LTCIC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Cicada FinanceLTCIC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LTCIC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cicada Finance (LTCIC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Cicada Finance (LTCIC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LTCIC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00218533 USD වේ.
LTCIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LTCIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00218533 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Cicada Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LTCIC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.70M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LTCIC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LTCIC හි සංසරණ සැපයුම 2.61B USD වේ.
LTCIC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00289418 USD ක ATH මිලක් LTCIC අත්කර ගති.
LTCIC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00205264 USD ක ATL මිලක් LTCIC අත්කර ගති.
LTCIC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LTCIC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LTCIC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LTCIC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LTCIC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:43:38 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

