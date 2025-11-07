Cicada Finance මිල (LTCIC)
Cicada Finance (LTCIC) තත්ය කාලීන මිල $0.00218533. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00209394 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00221807 ක උපරිම අගයක් අතර LTCIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LTCICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00289418 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00205264 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LTCIC පසුගිය පැය තුල, +0.34% කින්, පැය 24 තුල, -0.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Cicada Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.70M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.61B සමඟින් LTCIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 21.88M කි.
අද දිනය තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003289046 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003099890 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Cicada Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000685616217625258 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.35%
|දින 30 යි
|$ -0.0003289046
|-15.05%
|දින 60 යි
|$ -0.0003099890
|-14.18%
|දින 90 යි
|$ -0.000685616217625258
|-23.88%
Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.
The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.
Cicada FinanceLTCIC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LTCIC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
