සජීවී Chrema Coin සඳහා අද මිල 0.756766 USD කි. CRMC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRMC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CRMC ගැන වැඩි විස්තර

CRMC මිල තොරතුරු

CRMC යනු කුමක්ද

CRMC ධවල පත්‍රිකාව

CRMC නිල වෙබ් අඩවිය

CRMC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CRMC මිල පුරෝකථනය

Chrema Coin ලාංඡනය

Chrema Coin මිල (CRMC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CRMC සිට USD සජීවී මිල:

-2.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Chrema Coin (CRMC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:43:31 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-1.18%

-2.63%

-7.40%

-7.40%

Chrema Coin (CRMC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.756766. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.680688 ක අවම අගයක් සහ $ 0.777268 ක උපරිම අගයක් අතර CRMC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CRMCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.02 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.432032 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRMC පසුගිය පැය තුල, -1.18% කින්, පැය 24 තුල, -2.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Chrema Coin (CRMC) වෙළඳපල තොරතුරු

Chrema Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.32M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.99M සමඟින් CRMC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 50000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 37.84M කි.

Chrema Coin (CRMC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0205019334347461 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1933885999 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0652795432 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.4811959000569373 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0205019334347461-2.63%
දින 30 යි$ -0.1933885999-25.55%
දින 60 යි$ +0.0652795432+8.63%
දින 90 යි$ -1.4811959000569373-66.18%

Chrema Coin (CRMC) යනු කුමක්ද

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Chrema Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Chrema Coin (CRMC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Chrema Coin (CRMC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Chrema Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Chrema Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CRMC දේශීය මුදල් වෙත

Chrema Coin (CRMC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Chrema CoinCRMC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRMC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Chrema Coin (CRMC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Chrema Coin (CRMC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CRMC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.756766 USD වේ.
CRMC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CRMC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.756766 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Chrema Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CRMC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.32M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CRMC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CRMC හි සංසරණ සැපයුම 10.99M USD වේ.
CRMC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
5.02 USD ක ATH මිලක් CRMC අත්කර ගති.
CRMC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.432032 USD ක ATL මිලක් CRMC අත්කර ගති.
CRMC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CRMC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CRMC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CRMC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CRMC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Chrema Coin (CRMC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

