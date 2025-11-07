Chrema Coin මිල (CRMC)
Chrema Coin (CRMC) තත්ය කාලීන මිල $0.756766. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.680688 ක අවම අගයක් සහ $ 0.777268 ක උපරිම අගයක් අතර CRMC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CRMCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.02 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.432032 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRMC පසුගිය පැය තුල, -1.18% කින්, පැය 24 තුල, -2.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Chrema Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.32M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.99M සමඟින් CRMC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 50000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 37.84M කි.
අද දිනය තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0205019334347461 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1933885999 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0652795432 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Chrema Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.4811959000569373 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0205019334347461
|-2.63%
|දින 30 යි
|$ -0.1933885999
|-25.55%
|දින 60 යි
|$ +0.0652795432
|+8.63%
|දින 90 යි
|$ -1.4811959000569373
|-66.18%
Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance
MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්රමුඛතම ක්රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Chrema Coin (CRMC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Chrema Coin (CRMC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Chrema Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Chrema Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Chrema CoinCRMC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRMC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
