සජීවී Chonkus Maximus සඳහා අද මිල 0.00000757 USD කි. CHONKUS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CHONKUS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Chonkus Maximus සඳහා අද මිල 0.00000757 USD කි. CHONKUS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CHONKUS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CHONKUS ගැන වැඩි විස්තර

CHONKUS මිල තොරතුරු

CHONKUS යනු කුමක්ද

CHONKUS නිල වෙබ් අඩවිය

CHONKUS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CHONKUS මිල පුරෝකථනය

Chonkus Maximus ලාංඡනය

Chonkus Maximus මිල (CHONKUS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CHONKUS සිට USD සජීවී මිල:

-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:24:06 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000758
$ 0.00000758$ 0.00000758
පැය 24 පහළ
$ 0.00000778
$ 0.00000778$ 0.00000778
24H ඉහළ

$ 0.00000758
$ 0.00000758$ 0.00000758

$ 0.00000778
$ 0.00000778$ 0.00000778

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729

-0.70%

-21.07%

-21.07%

Chonkus Maximus (CHONKUS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000757. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000758 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000778 ක උපරිම අගයක් අතර CHONKUS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CHONKUSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00108574 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000729 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CHONKUS පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.70% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Chonkus Maximus (CHONKUS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Chonkus Maximus හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.77M සමඟින් CHONKUS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999769080.559948 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.57K කි.

Chonkus Maximus (CHONKUS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Chonkus Maximusහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Chonkus Maximusහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000026004 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Chonkus Maximusහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000040144 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Chonkus Maximusහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00002955276477018724 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.70%
දින 30 යි$ -0.0000026004-34.35%
දින 60 යි$ -0.0000040144-53.03%
දින 90 යි$ -0.00002955276477018724-79.60%

Chonkus Maximus (CHONKUS) යනු කුමක්ද

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Chonkus Maximus (CHONKUS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Chonkus Maximus මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Chonkus Maximus (CHONKUS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Chonkus Maximus (CHONKUS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Chonkus Maximus සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Chonkus Maximus මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CHONKUS දේශීය මුදල් වෙත

Chonkus Maximus (CHONKUS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Chonkus MaximusCHONKUS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CHONKUS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Chonkus Maximus (CHONKUS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Chonkus Maximus (CHONKUS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CHONKUS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000757 USD වේ.
CHONKUS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CHONKUS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000757 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Chonkus Maximus හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CHONKUS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.57K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CHONKUS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CHONKUS හි සංසරණ සැපයුම 999.77M USD වේ.
CHONKUS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00108574 USD ක ATH මිලක් CHONKUS අත්කර ගති.
CHONKUS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000729 USD ක ATL මිලක් CHONKUS අත්කර ගති.
CHONKUS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CHONKUS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CHONKUS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CHONKUS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CHONKUS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:24:06 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

