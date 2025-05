CHONK (CHONK) යනු කුමක්ද

was launched out of laughter for a joke on pump.fun and immediately caught on! was bonded in 4 hours and crowned king of the hill! https://pump.fun/AT7RRrFhBU1Dw1WghdgAqeNKNXKomDFXm77owQgppump people really liked the meme and got behind it and started helping people created the tg group and a website without me even asking. CHONK is the CHAD that went MAD because of the clown world. he has diamond hands, he holds for the laughs and never sells

