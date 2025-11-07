Children Of The Sky මිල (COTS)
Children Of The Sky (COTS) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර COTS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. COTSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01772925 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව COTS පසුගිය පැය තුල, -0.42% කින්, පැය 24 තුල, -0.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Children Of The Sky හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 12.39K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.53M සමඟින් COTS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999530139.752921 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.39K කි.
අද දිනය තුළ, Children Of The Skyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Children Of The Skyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Children Of The Skyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Children Of The Skyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.08%
|දින 30 යි
|$ 0
|-40.26%
|දින 60 යි
|$ 0
|-98.87%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.
Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.
With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.
Children Of The SkyCOTS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් COTS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
