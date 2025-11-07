Ceylon මිල (RS)
+0.28%
+0.19%
-2.01%
-2.01%
Ceylon (RS) තත්ය කාලීන මිල $0.00000103. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000103 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000104 ක උපරිම අගයක් අතර RS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0000061 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RS පසුගිය පැය තුල, +0.28% කින්, පැය 24 තුල, +0.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.01% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ceylon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.13M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 4.00T සමඟින් RS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3999889767610.145 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.13M කි.
අද දිනය තුළ, Ceylonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ceylonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000004509 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ceylonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000001705 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ceylonහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000005067771925797999 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.19%
|දින 30 යි
|$ -0.0000004509
|-43.78%
|දින 60 යි
|$ -0.0000001705
|-16.56%
|දින 90 යි
|$ +0.0000005067771925797999
|+96.86%
Ceylon (RS) Coin is a next-generation digital asset built on the Solana blockchain, designed to revolutionize global payments, cross-border remittances, and decentralized finance (DeFi) solutions. Leveraging Solana’s ultra-fast and low-cost infrastructure, Ceylon Coin enables near-instant, affordable, and secure transactions, making it ideal for remittances and micropayments, particularly in emerging markets.
The token facilitates seamless participation in DeFi protocols such as staking, lending, and yield farming boosting utility and community engagement. With a strong focus on financial inclusion, Ceylon Coin provides accessible wallets and integrations to simplify cross-border payments and bridge traditional finance with the crypto economy.
Since its initial launch and exchange listings on platforms like LBank, Ceylon Coin has gained growing liquidity and market presence. The project follows a strategic 5-year roadmap emphasizing innovation, regulatory compliance, and sustainable ecosystem growth through partnerships and active community building.
Ceylon Coin aims to be a cornerstone for transparent, scalable digital payments and financial services, delivering meaningful value to users and investors worldwide
CeylonRS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
