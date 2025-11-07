Carbon Emission Blockchain මිල (CEB)
Carbon Emission Blockchain (CEB) තත්ය කාලීන මිල $0.00604083. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර CEB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CEBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.49 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00596147 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CEB පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Carbon Emission Blockchain හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 4.47M සමඟින් CEB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 60.41K කි.
අද දිනය තුළ, Carbon Emission Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Carbon Emission Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007200566 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Carbon Emission Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008992379 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Carbon Emission Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|දින 30 යි
|$ -0.0007200566
|-11.91%
|දින 60 යි
|$ -0.0008992379
|-14.88%
|දින 90 යි
|$ 0
The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
