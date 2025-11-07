හුවමාරුවDEX+
සජීවී Cappuccino Assassino සඳහා අද මිල 0.00000599 USD කි. ASSINO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ASSINO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ASSINO ගැන වැඩි විස්තර

ASSINO මිල තොරතුරු

ASSINO යනු කුමක්ද

ASSINO නිල වෙබ් අඩවිය

ASSINO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ASSINO මිල පුරෝකථනය

Cappuccino Assassino ලාංඡනය

Cappuccino Assassino මිල (ASSINO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ASSINO සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Cappuccino Assassino (ASSINO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:12:19 (UTC+8)

Cappuccino Assassino (ASSINO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01414307
$ 0.01414307$ 0.01414307

$ 0.00000252
$ 0.00000252$ 0.00000252

--

--

-10.88%

-10.88%

Cappuccino Assassino (ASSINO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000599. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ASSINO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ASSINOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01414307 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000252 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ASSINO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Cappuccino Assassino (ASSINO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

--
----

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cappuccino Assassino හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් ASSINO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.99K කි.

Cappuccino Assassino (ASSINO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Cappuccino Assassinoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Cappuccino Assassinoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000013487 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Cappuccino Assassinoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000015952 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Cappuccino Assassinoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000013487-22.51%
දින 60 යි$ -0.0000015952-26.63%
දින 90 යි$ 0--

Cappuccino Assassino (ASSINO) යනු කුමක්ද

Capuchino Assassino, Capuchino Assassino Assassini Cappuccini, Assassini Cappuccini Married to a ballerina, their love's a bright arena Infiltrating the foes, it's his secret delight With twin katanas drawn, he strikes in the night Under the cover of night, he follows the order Capuchino Assassino, a true silent marauder Capu Capuchino, Capuchino Assassino Even Trippi Troppi's no match for this torpedo Capu Capuchino, Capuchino Assassino He lives for the thrill and his ballerina

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Cappuccino Assassino (ASSINO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Cappuccino Assassino මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Cappuccino Assassino (ASSINO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Cappuccino Assassino (ASSINO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Cappuccino Assassino සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Cappuccino Assassino මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ASSINO දේශීය මුදල් වෙත

Cappuccino Assassino (ASSINO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Cappuccino AssassinoASSINO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ASSINO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cappuccino Assassino (ASSINO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Cappuccino Assassino (ASSINO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ASSINO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000599 USD වේ.
ASSINO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ASSINO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000599 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Cappuccino Assassino හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ASSINO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.99K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ASSINO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ASSINO හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
ASSINO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01414307 USD ක ATH මිලක් ASSINO අත්කර ගති.
ASSINO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000252 USD ක ATL මිලක් ASSINO අත්කර ගති.
ASSINO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ASSINO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ASSINO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ASSINO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ASSINO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:12:19 (UTC+8)

Cappuccino Assassino (ASSINO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

