සජීවී Caesar සඳහා අද මිල 0.00883268 USD කි. CAESAR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CAESAR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CAESAR ගැන වැඩි විස්තර

CAESAR මිල තොරතුරු

CAESAR යනු කුමක්ද

CAESAR නිල වෙබ් අඩවිය

CAESAR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CAESAR මිල පුරෝකථනය

Caesar ලාංඡනය

Caesar මිල (CAESAR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CAESAR සිට USD සජීවී මිල:

$0.00883275
-1.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Caesar (CAESAR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:42:17 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00852681
පැය 24 පහළ
$ 0.00901718
24H ඉහළ

$ 0.00852681
$ 0.00901718
$ 0.02986281
$ 0.00704573
-0.16%

-1.50%

-11.60%

-11.60%

Caesar (CAESAR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00883268. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00852681 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00901718 ක උපරිම අගයක් අතර CAESAR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CAESARහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02986281 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00704573 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CAESAR පසුගිය පැය තුල, -0.16% කින්, පැය 24 තුල, -1.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Caesar (CAESAR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.83M
--
$ 8.83M
1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,894.3282104
999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

Caesar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.83M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් CAESAR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999894.3282104 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.83M කි.

Caesar (CAESAR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000134622151419416 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0024192639 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0048800345 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000134622151419416-1.50%
දින 30 යි$ -0.0024192639-27.38%
දින 60 යි$ -0.0048800345-55.24%
දින 90 යි$ 0--

Caesar (CAESAR) යනු කුමක්ද

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

Caesar (CAESAR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Caesar මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Caesar (CAESAR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Caesar (CAESAR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Caesar සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Caesar මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CAESAR දේශීය මුදල් වෙත

Caesar (CAESAR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CaesarCAESAR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CAESAR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Caesar (CAESAR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Caesar (CAESAR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CAESAR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00883268 USD වේ.
CAESAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CAESAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00883268 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Caesar හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CAESAR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.83M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CAESAR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CAESAR හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
CAESAR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02986281 USD ක ATH මිලක් CAESAR අත්කර ගති.
CAESAR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00704573 USD ක ATL මිලක් CAESAR අත්කර ගති.
CAESAR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CAESAR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CAESAR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CAESAR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CAESAR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:42:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

