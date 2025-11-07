Caesar මිල (CAESAR)
Caesar (CAESAR) තත්ය කාලීන මිල $0.00883268. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00852681 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00901718 ක උපරිම අගයක් අතර CAESAR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CAESARහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02986281 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00704573 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CAESAR පසුගිය පැය තුල, -0.16% කින්, පැය 24 තුල, -1.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Caesar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.83M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් CAESAR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999894.3282104 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.83M කි.
අද දිනය තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000134622151419416 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0024192639 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0048800345 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Caesarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.
Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.
