සජීවී Bux The Rabbit සඳහා අද මිල 0.0000496 USD කි. BUX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BUX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Bux The Rabbit සඳහා අද මිල 0.0000496 USD කි. BUX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BUX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BUX ගැන වැඩි විස්තර

BUX මිල තොරතුරු

BUX යනු කුමක්ද

BUX නිල වෙබ් අඩවිය

BUX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BUX මිල පුරෝකථනය

Bux The Rabbit ලාංඡනය

Bux The Rabbit මිල (BUX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BUX සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
Bux The Rabbit (BUX) සජීවී මිල සටහන
Bux The Rabbit (BUX) මිල තොරතුරු (USD)

Bux The Rabbit (BUX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0000496. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00004929 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00005106 ක උපරිම අගයක් අතර BUX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BUXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00073564 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001685 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BUX පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bux The Rabbit (BUX) වෙළඳපල තොරතුරු

Bux The Rabbit හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 49.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් BUX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 49.61K කි.

Bux The Rabbit (BUX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bux The Rabbitහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bux The Rabbitහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000406464 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bux The Rabbitහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bux The Rabbitහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.56%
දින 30 යි$ -0.0000406464-81.94%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Bux The Rabbit (BUX) යනු කුමක්ද

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bux The Rabbit (BUX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Bux The Rabbit මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bux The Rabbit (BUX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bux The Rabbit (BUX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bux The Rabbit සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bux The Rabbit මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BUX දේශීය මුදල් වෙත

Bux The Rabbit (BUX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bux The RabbitBUX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BUX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bux The Rabbit (BUX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bux The Rabbit (BUX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BUX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000496 USD වේ.
BUX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BUX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000496 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bux The Rabbit හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BUX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 49.61K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BUX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BUX හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
BUX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00073564 USD ක ATH මිලක් BUX අත්කර ගති.
BUX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001685 USD ක ATL මිලක් BUX අත්කර ගති.
BUX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BUX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BUX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BUX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BUX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

