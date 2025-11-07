හුවමාරුවDEX+
සජීවී Burning Jup සඳහා අද මිල 0.00217578 USD කි. BURN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BURN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BURN ගැන වැඩි විස්තර

BURN මිල තොරතුරු

BURN යනු කුමක්ද

BURN නිල වෙබ් අඩවිය

BURN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BURN මිල පුරෝකථනය

Burning Jup ලාංඡනය

Burning Jup මිල (BURN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BURN සිට USD සජීවී මිල:

$0.00217599
$0.00217599$0.00217599
-3.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Burning Jup (BURN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:30:15 (UTC+8)

Burning Jup (BURN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00215843
$ 0.00215843$ 0.00215843
පැය 24 පහළ
$ 0.00226352
$ 0.00226352$ 0.00226352
24H ඉහළ

$ 0.00215843
$ 0.00215843$ 0.00215843

$ 0.00226352
$ 0.00226352$ 0.00226352

$ 0.00350848
$ 0.00350848$ 0.00350848

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-3.04%

-19.61%

-19.61%

Burning Jup (BURN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00217578. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00215843 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00226352 ක උපරිම අගයක් අතර BURN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BURNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00350848 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BURN පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, -3.04% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Burning Jup (BURN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 157.93K
$ 157.93K$ 157.93K

--
----

$ 212.33K
$ 212.33K$ 212.33K

72.58M
72.58M 72.58M

97,577,450.351506
97,577,450.351506 97,577,450.351506

Burning Jup හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 157.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 72.58M සමඟින් BURN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 97577450.351506 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 212.33K කි.

Burning Jup (BURN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Burning Jupහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Burning Jupහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0026284062 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Burning Jupහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Burning Jupහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.04%
දින 30 යි$ +0.0026284062+120.80%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Burning Jup (BURN) යනු කුමක්ද

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Burning Jup (BURN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Burning Jup මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Burning Jup (BURN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Burning Jup (BURN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Burning Jup සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Burning Jup මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BURN දේශීය මුදල් වෙත

Burning Jup (BURN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Burning JupBURN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BURN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Burning Jup (BURN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Burning Jup (BURN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BURN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00217578 USD වේ.
BURN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BURN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00217578 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Burning Jup හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BURN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 157.93K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BURN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BURN හි සංසරණ සැපයුම 72.58M USD වේ.
BURN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00350848 USD ක ATH මිලක් BURN අත්කර ගති.
BURN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BURN අත්කර ගති.
BURN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BURN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BURN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BURN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BURN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:30:15 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

