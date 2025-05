BULLA (BULLA) යනු කුමක්ද

Bears bringing you down? Negative vibes taking over? Don’t let the noise hold you back and live life the BULLA way. Being BULLA is more than just a mindset — it’s a movement. We are bullish not just on markets, but on life itself. We’re growing our herd one bull at a time by onboarding every normie into a bulliever and converting every bear into a raging BULLA. Be fun, Be Free, Be BULLA. No Beras, Bullas Only.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!