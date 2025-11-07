හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bucket Protocol BUCK Stablecoin සඳහා අද මිල 0.997811 USD කි. BUCK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BUCK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BUCK ගැන වැඩි විස්තර

BUCK මිල තොරතුරු

BUCK යනු කුමක්ද

BUCK ධවල පත්‍රිකාව

BUCK නිල වෙබ් අඩවිය

BUCK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BUCK මිල පුරෝකථනය

Bucket Protocol BUCK Stablecoin ලාංඡනය

Bucket Protocol BUCK Stablecoin මිල (BUCK)

1 BUCK සිට USD සජීවී මිල:

$0.997708
+0.20%1D
mexc
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:56 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.989673
පැය 24 පහළ
$ 1.007
24H ඉහළ

$ 0.989673
$ 1.007
$ 1.23
$ 0
+0.05%

+0.30%

-0.11%

-0.11%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) තත්‍ය කාලීන මිල $0.997811. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.989673 ක අවම අගයක් සහ $ 1.007 ක උපරිම අගයක් අතර BUCK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BUCKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.23 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BUCK පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, +0.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 35.17M
--
$ 35.17M
35.24M
35,242,278.03776771
Bucket Protocol BUCK Stablecoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 35.17M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 35.24M සමඟින් BUCK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 35242278.03776771 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 35.17M කි.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bucket Protocol BUCK Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00302323 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bucket Protocol BUCK Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014663830 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bucket Protocol BUCK Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0012025618 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bucket Protocol BUCK Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0011302095268493 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00302323+0.30%
දින 30 යි$ -0.0014663830-0.14%
දින 60 යි$ -0.0012025618-0.12%
දින 90 යි$ -0.0011302095268493-0.11%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) යනු කුමක්ද

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) සම්පත්

Bucket Protocol BUCK Stablecoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bucket Protocol BUCK Stablecoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bucket Protocol BUCK Stablecoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BUCK දේශීය මුදල් වෙත

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BUCK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BUCK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.997811 USD වේ.
BUCK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BUCK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.997811 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bucket Protocol BUCK Stablecoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BUCK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 35.17M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BUCK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BUCK හි සංසරණ සැපයුම 35.24M USD වේ.
BUCK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.23 USD ක ATH මිලක් BUCK අත්කර ගති.
BUCK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BUCK අත්කර ගති.
BUCK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BUCK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BUCK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BUCK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BUCK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:56 (UTC+8)

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ.

