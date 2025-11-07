Browsr AI මිල (BRWS)
Browsr AI (BRWS) තත්ය කාලීන මිල $0.00352982. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BRWS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BRWSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04742989 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00327585 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BRWS පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Browsr AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 17.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.07M සමඟින් BRWS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 35.30K කි.
අද දිනය තුළ, Browsr AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Browsr AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004020885 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Browsr AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002748967 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Browsr AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0004020885
|-11.39%
|දින 60 යි
|$ -0.0002748967
|-7.78%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.
Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.
‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns
