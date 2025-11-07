brickcoin මිල (BRICK)
brickcoin (BRICK) තත්ය කාලීන මිල $0.00000766. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000758 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000799 ක උපරිම අගයක් අතර BRICK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BRICKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00115065 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000736 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BRICK පසුගිය පැය තුල, -0.13% කින්, පැය 24 තුල, -3.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
brickcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 994.17M සමඟින් BRICK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 994173489.318571 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.61K කි.
අද දිනය තුළ, brickcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, brickcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000044504 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, brickcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000075355 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, brickcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.07%
|දින 30 යි
|$ -0.0000044504
|-58.10%
|දින 60 යි
|$ -0.0000075355
|-98.37%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
