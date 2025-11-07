හුවමාරුවDEX+
සජීවී Breaking Bread සඳහා අද මිල 0.00002864 USD කි. BRBR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BRBR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Breaking Bread සඳහා අද මිල 0.00002864 USD කි. BRBR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BRBR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BRBR ගැන වැඩි විස්තර

BRBR මිල තොරතුරු

BRBR යනු කුමක්ද

BRBR නිල වෙබ් අඩවිය

BRBR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BRBR මිල පුරෝකථනය

Breaking Bread ලාංඡනය

Breaking Bread මිල (BRBR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BRBR සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-3.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Breaking Bread (BRBR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:30:01 (UTC+8)

Breaking Bread (BRBR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00002858
$ 0.00002858$ 0.00002858
පැය 24 පහළ
$ 0.00003003
$ 0.00003003$ 0.00003003
24H ඉහළ

$ 0.00002858
$ 0.00002858$ 0.00002858

$ 0.00003003
$ 0.00003003$ 0.00003003

$ 0.00035676
$ 0.00035676$ 0.00035676

$ 0.0000234
$ 0.0000234$ 0.0000234

-2.06%

-3.63%

-33.83%

-33.83%

Breaking Bread (BRBR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002864. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002858 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003003 ක උපරිම අගයක් අතර BRBR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BRBRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00035676 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000234 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BRBR පසුගිය පැය තුල, -2.06% කින්, පැය 24 තුල, -3.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Breaking Bread (BRBR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 28.64K
$ 28.64K$ 28.64K

--
----

$ 28.64K
$ 28.64K$ 28.64K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114448
999,953,274.114448 999,953,274.114448

Breaking Bread හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 28.64K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.95M සමඟින් BRBR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999953274.114448 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 28.64K කි.

Breaking Bread (BRBR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Breaking Breadහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Breaking Breadහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000231730 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Breaking Breadහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Breaking Breadහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.63%
දින 30 යි$ -0.0000231730-80.91%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Breaking Bread (BRBR) යනු කුමක්ද

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Breaking Bread (BRBR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Breaking Bread මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Breaking Bread (BRBR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Breaking Bread (BRBR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Breaking Bread සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Breaking Bread මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BRBR දේශීය මුදල් වෙත

Breaking Bread (BRBR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Breaking BreadBRBR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BRBR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Breaking Bread (BRBR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Breaking Bread (BRBR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BRBR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002864 USD වේ.
BRBR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BRBR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002864 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Breaking Bread හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BRBR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 28.64K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BRBR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BRBR හි සංසරණ සැපයුම 999.95M USD වේ.
BRBR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00035676 USD ක ATH මිලක් BRBR අත්කර ගති.
BRBR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000234 USD ක ATL මිලක් BRBR අත්කර ගති.
BRBR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BRBR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BRBR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BRBR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BRBR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:30:01 (UTC+8)

Breaking Bread (BRBR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

