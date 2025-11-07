හුවමාරුවDEX+
සජීවී bozo the bull සඳහා අද මිල 0 USD කි. BOZO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOZO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී bozo the bull සඳහා අද මිල 0 USD කි. BOZO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOZO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOZO ගැන වැඩි විස්තර

BOZO මිල තොරතුරු

BOZO යනු කුමක්ද

BOZO නිල වෙබ් අඩවිය

BOZO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOZO මිල පුරෝකථනය

bozo the bull ලාංඡනය

bozo the bull මිල (BOZO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BOZO සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-0.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
bozo the bull (BOZO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:21:03 (UTC+8)

bozo the bull (BOZO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106071
$ 0.00106071$ 0.00106071

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.65%

-15.53%

-15.53%

bozo the bull (BOZO) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BOZO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOZOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00106071 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOZO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.65% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

bozo the bull (BOZO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.93K
$ 9.93K$ 9.93K

--
----

$ 9.93K
$ 9.93K$ 9.93K

999.71M
999.71M 999.71M

999,710,926.317528
999,710,926.317528 999,710,926.317528

bozo the bull හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.71M සමඟින් BOZO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999710926.317528 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.93K කි.

bozo the bull (BOZO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, bozo the bullහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, bozo the bullහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, bozo the bullහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, bozo the bullහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.65%
දින 30 යි$ 0-48.63%
දින 60 යි$ 0-49.49%
දින 90 යි$ 0--

bozo the bull (BOZO) යනු කුමක්ද

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

bozo the bull (BOZO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

bozo the bull මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ bozo the bull (BOZO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ bozo the bull (BOZO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? bozo the bull සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් bozo the bull මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BOZO දේශීය මුදල් වෙත

bozo the bull (BOZO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

bozo the bullBOZO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOZO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: bozo the bull (BOZO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

bozo the bull (BOZO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOZO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BOZO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOZO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
bozo the bull හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOZO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.93K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOZO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOZO හි සංසරණ සැපයුම 999.71M USD වේ.
BOZO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00106071 USD ක ATH මිලක් BOZO අත්කර ගති.
BOZO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BOZO අත්කර ගති.
BOZO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOZO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOZO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOZO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOZO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:21:03 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

