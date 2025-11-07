හුවමාරුවDEX+
සජීවී BOUNCY BALL of OFiD Fun සඳහා අද මිල 0 USD කි. E𝕏PB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි E𝕏PB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී BOUNCY BALL of OFiD Fun සඳහා අද මිල 0 USD කි. E𝕏PB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි E𝕏PB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

E𝕏PB ගැන වැඩි විස්තර

E𝕏PB මිල තොරතුරු

E𝕏PB යනු කුමක්ද

E𝕏PB ධවල පත්‍රිකාව

E𝕏PB නිල වෙබ් අඩවිය

E𝕏PB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

E𝕏PB මිල පුරෝකථනය

BOUNCY BALL of OFiD Fun ලාංඡනය

BOUNCY BALL of OFiD Fun මිල (E𝕏PB)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 E𝕏PB සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:20:56 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-2.87%

-18.76%

-18.76%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර E𝕏PB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. E𝕏PBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව E𝕏PB පසුගිය පැය තුල, -0.13% කින්, පැය 24 තුල, -2.87% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 29.49K
$ 29.49K$ 29.49K

--
----

$ 30.13K
$ 30.13K$ 30.13K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,620.457844
999,419,620.457844 999,419,620.457844

BOUNCY BALL of OFiD Fun හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 29.49K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 978.27M සමඟින් E𝕏PB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999419620.457844 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.13K කි.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BOUNCY BALL of OFiD Funහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BOUNCY BALL of OFiD Funහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BOUNCY BALL of OFiD Funහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BOUNCY BALL of OFiD Funහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.87%
දින 30 යි$ 0-33.35%
දින 60 යි$ 0-26.85%
දින 90 යි$ 0--

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) යනු කුමක්ද

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

BOUNCY BALL of OFiD Fun මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BOUNCY BALL of OFiD Fun සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BOUNCY BALL of OFiD Fun මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

E𝕏PB දේශීය මුදල් වෙත

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOUNCY BALL of OFiD FunE𝕏PB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් E𝕏PB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද E𝕏PB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
E𝕏PB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
E𝕏PB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BOUNCY BALL of OFiD Fun හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
E𝕏PB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 29.49K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
E𝕏PB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
E𝕏PB හි සංසරණ සැපයුම 978.27M USD වේ.
E𝕏PB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් E𝕏PB අත්කර ගති.
E𝕏PB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් E𝕏PB අත්කර ගති.
E𝕏PB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
E𝕏PB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී E𝕏PB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව E𝕏PB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා E𝕏PB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:20:56 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

