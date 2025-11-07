හුවමාරුවDEX+
සජීවී Botanix Staked Bitcoin සඳහා අද මිල 104,710 USD කි. STBTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STBTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STBTC ගැන වැඩි විස්තර

STBTC මිල තොරතුරු

STBTC යනු කුමක්ද

STBTC නිල වෙබ් අඩවිය

STBTC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STBTC මිල පුරෝකථනය

Botanix Staked Bitcoin ලාංඡනය

Botanix Staked Bitcoin මිල (STBTC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STBTC සිට USD සජීවී මිල:

$104,717
$104,717$104,717
-1.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:43 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 101,892
$ 101,892$ 101,892
පැය 24 පහළ
$ 106,575
$ 106,575$ 106,575
24H ඉහළ

$ 101,892
$ 101,892$ 101,892

$ 106,575
$ 106,575$ 106,575

$ 128,136
$ 128,136$ 128,136

$ 101,126
$ 101,126$ 101,126

-0.53%

-1.74%

-6.11%

-6.11%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) තත්‍ය කාලීන මිල $104,710. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 101,892 ක අවම අගයක් සහ $ 106,575 ක උපරිම අගයක් අතර STBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 128,136 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 101,126 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STBTC පසුගිය පැය තුල, -0.53% කින්, පැය 24 තුල, -1.74% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

--
----

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

98.82
98.82 98.82

98.8237348148773
98.8237348148773 98.8237348148773

Botanix Staked Bitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.35M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 98.82 සමඟින් STBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 98.8237348148773 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.35M කි.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Botanix Staked Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1,858.7861730805 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Botanix Staked Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,114.1136460000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Botanix Staked Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -6,003.1185390000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Botanix Staked Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1,858.7861730805-1.74%
දින 30 යි$ -15,114.1136460000-14.43%
දින 60 යි$ -6,003.1185390000-5.73%
දින 90 යි$ 0--

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Botanix Staked Bitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Botanix Staked Bitcoin (STBTC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Botanix Staked Bitcoin (STBTC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Botanix Staked Bitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Botanix Staked Bitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STBTC දේශීය මුදල් වෙත

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Botanix Staked BitcoinSTBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Botanix Staked Bitcoin (STBTC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STBTC හි සජීවී මිල, USD වලින් 104,710 USD වේ.
STBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 104,710 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Botanix Staked Bitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STBTC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.35M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STBTC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STBTC හි සංසරණ සැපයුම 98.82 USD වේ.
STBTC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
128,136 USD ක ATH මිලක් STBTC අත්කර ගති.
STBTC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
101,126 USD ක ATL මිලක් STBTC අත්කර ගති.
STBTC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STBTC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STBTC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STBTC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STBTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:43 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

