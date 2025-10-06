සජීවී Boss Burger සඳහා අද මිල 0 USD කි. BOSSBURGER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOSSBURGER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Boss Burger සඳහා අද මිල 0 USD කි. BOSSBURGER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOSSBURGER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOSSBURGER ගැන වැඩි විස්තර

BOSSBURGER මිල තොරතුරු

BOSSBURGER නිල වෙබ් අඩවිය

BOSSBURGER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOSSBURGER මිල පුරෝකථනය

Boss Burger ලාංඡනය

Boss Burger මිල (BOSSBURGER)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BOSSBURGER සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+2.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:39:19 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+2.70%

+17.96%

+17.96%

Boss Burger (BOSSBURGER) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BOSSBURGER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOSSBURGERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00154863 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOSSBURGER පසුගිය පැය තුල, -0.04% කින්, පැය 24 තුල, +2.70% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +17.96% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Boss Burger (BOSSBURGER) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 86.88K
$ 86.88K$ 86.88K

--
----

$ 86.88K
$ 86.88K$ 86.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Boss Burger හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 86.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් BOSSBURGER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 86.88K කි.

Boss Burger (BOSSBURGER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Boss Burgerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Boss Burgerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Boss Burgerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Boss Burgerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+2.70%
දින 30 යි$ 0-27.30%
දින 60 යි$ 0-75.79%
දින 90 යි$ 0--

Boss Burger (BOSSBURGER) යනු කුමක්ද

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

Boss Burger (BOSSBURGER) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Boss Burger මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Boss Burger (BOSSBURGER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Boss Burger (BOSSBURGER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Boss Burger සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Boss Burger මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BOSSBURGER දේශීය මුදල් වෙත

Boss Burger (BOSSBURGER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Boss BurgerBOSSBURGER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOSSBURGER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Boss Burger (BOSSBURGER) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Boss Burger (BOSSBURGER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOSSBURGER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BOSSBURGER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOSSBURGER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Boss Burger හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOSSBURGER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 86.88K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOSSBURGER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOSSBURGER හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
BOSSBURGER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00154863 USD ක ATH මිලක් BOSSBURGER අත්කර ගති.
BOSSBURGER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BOSSBURGER අත්කර ගති.
BOSSBURGER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOSSBURGER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOSSBURGER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOSSBURGER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOSSBURGER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:39:19 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.