Boochie by Matt Furie මිල (BOOCHIE)
-1.21%
+0.60%
+38.61%
+38.61%
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BOOCHIE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOOCHIEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOOCHIE පසුගිය පැය තුල, -1.21% කින්, පැය 24 තුල, +0.60% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +38.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Boochie by Matt Furie හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 167.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69T සමඟින් BOOCHIE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 167.56K කි.
අද දිනය තුළ, Boochie by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Boochie by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Boochie by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Boochie by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.60%
|දින 30 යි
|$ 0
|-13.18%
|දින 60 යි
|$ 0
|-15.13%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
