සජීවී BONKBOY සඳහා අද මිල 0 USD කි. BONKBOY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BONKBOY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී BONKBOY සඳහා අද මිල 0 USD කි. BONKBOY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BONKBOY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BONKBOY ගැන වැඩි විස්තර

BONKBOY මිල තොරතුරු

BONKBOY යනු කුමක්ද

BONKBOY නිල වෙබ් අඩවිය

BONKBOY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BONKBOY මිල පුරෝකථනය

BONKBOY ලාංඡනය

BONKBOY මිල (BONKBOY)

1 BONKBOY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-17.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BONKBOY (BONKBOY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:28:58 (UTC+8)

BONKBOY (BONKBOY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8.41%

-17.16%

-28.18%

-28.18%

BONKBOY (BONKBOY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BONKBOY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BONKBOYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BONKBOY පසුගිය පැය තුල, -8.41% කින්, පැය 24 තුල, -17.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -28.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BONKBOY (BONKBOY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 76.70K
$ 76.70K$ 76.70K

--
----

$ 76.70K
$ 76.70K$ 76.70K

999.81M
999.81M 999.81M

999,807,177.317694
999,807,177.317694 999,807,177.317694

BONKBOY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 76.70K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.81M සමඟින් BONKBOY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999807177.317694 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 76.70K කි.

BONKBOY (BONKBOY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BONKBOYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BONKBOYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BONKBOYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BONKBOYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-17.16%
දින 30 යි$ 0-44.50%
දින 60 යි$ 0-63.87%
දින 90 යි$ 0--

BONKBOY (BONKBOY) යනු කුමක්ද

$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.

The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BONKBOY (BONKBOY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

BONKBOY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BONKBOY (BONKBOY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BONKBOY (BONKBOY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BONKBOY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BONKBOY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BONKBOY දේශීය මුදල් වෙත

BONKBOY (BONKBOY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BONKBOYBONKBOY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BONKBOY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BONKBOY (BONKBOY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BONKBOY (BONKBOY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BONKBOY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BONKBOY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BONKBOY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BONKBOY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BONKBOY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 76.70K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BONKBOY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BONKBOY හි සංසරණ සැපයුම 999.81M USD වේ.
BONKBOY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් BONKBOY අත්කර ගති.
BONKBOY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BONKBOY අත්කර ගති.
BONKBOY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BONKBOY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BONKBOY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BONKBOY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BONKBOY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

