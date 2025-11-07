හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bonk Level Saviour සඳහා අද මිල 0.01342853 USD කි. SAVIOUR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SAVIOUR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:55:21 (UTC+8)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01330916
$ 0.01330916$ 0.01330916
පැය 24 පහළ
$ 0.01427515
$ 0.01427515$ 0.01427515
24H ඉහළ

$ 0.01330916
$ 0.01330916$ 0.01330916

$ 0.01427515
$ 0.01427515$ 0.01427515

$ 0.04502769
$ 0.04502769$ 0.04502769

$ 0.01330916
$ 0.01330916$ 0.01330916

-0.17%

-4.59%

-18.28%

-18.28%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01342853. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01330916 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01427515 ක උපරිම අගයක් අතර SAVIOUR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SAVIOURහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04502769 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01330916 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SAVIOUR පසුගිය පැය තුල, -0.17% කින්, පැය 24 තුල, -4.59% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.28% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 228.25K
$ 228.25K$ 228.25K

--
----

$ 228.25K
$ 228.25K$ 228.25K

17.00M
17.00M 17.00M

16,997,264.604571
16,997,264.604571 16,997,264.604571

Bonk Level Saviour හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 228.25K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 17.00M සමඟින් SAVIOUR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 16997264.604571 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 228.25K කි.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bonk Level Saviourහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00064725760395631 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bonk Level Saviourහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044724618 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bonk Level Saviourහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0043165351 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bonk Level Saviourහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.006139960556655944 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00064725760395631-4.59%
දින 30 යි$ -0.0044724618-33.30%
දින 60 යි$ -0.0043165351-32.14%
දින 90 යි$ -0.006139960556655944-31.37%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bonk Level Saviour මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bonk Level Saviour (SAVIOUR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bonk Level Saviour (SAVIOUR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bonk Level Saviour සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bonk Level Saviour මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SAVIOUR දේශීය මුදල් වෙත

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bonk Level SaviourSAVIOUR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SAVIOUR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bonk Level Saviour (SAVIOUR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SAVIOUR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01342853 USD වේ.
SAVIOUR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SAVIOUR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01342853 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bonk Level Saviour හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SAVIOUR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 228.25K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SAVIOUR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SAVIOUR හි සංසරණ සැපයුම 17.00M USD වේ.
SAVIOUR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04502769 USD ක ATH මිලක් SAVIOUR අත්කර ගති.
SAVIOUR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01330916 USD ක ATL මිලක් SAVIOUR අත්කර ගති.
SAVIOUR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SAVIOUR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SAVIOUR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SAVIOUR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SAVIOUR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:55:21 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

