Body Scan AI මිල (SCANAI)
+0.53%
+0.68%
-19.50%
-19.50%
Body Scan AI (SCANAI) තත්ය කාලීන මිල $0.00031975. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00030448 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00032627 ක උපරිම අගයක් අතර SCANAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SCANAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00276659 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00020619 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SCANAI පසුගිය පැය තුල, +0.53% කින්, පැය 24 තුල, +0.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Body Scan AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 321.39K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.86M සමඟින් SCANAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999855129.807986 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 321.39K කි.
අද දිනය තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001873195 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000513065 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.68%
|දින 30 යි
|$ -0.0001873195
|-58.58%
|දින 60 යි
|$ -0.0000513065
|-16.04%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.
Body Scan AISCANAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
