සජීවී Body Scan AI සඳහා අද මිල 0.00031975 USD කි. SCANAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SCANAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SCANAI ගැන වැඩි විස්තර

SCANAI මිල තොරතුරු

SCANAI යනු කුමක්ද

SCANAI නිල වෙබ් අඩවිය

SCANAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SCANAI මිල පුරෝකථනය

Body Scan AI ලාංඡනය

Body Scan AI මිල (SCANAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SCANAI සිට USD සජීවී මිල:

$0.00031975
$0.00031975$0.00031975
+0.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Body Scan AI (SCANAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:29:13 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00030448
$ 0.00030448$ 0.00030448
පැය 24 පහළ
$ 0.00032627
$ 0.00032627$ 0.00032627
24H ඉහළ

$ 0.00030448
$ 0.00030448$ 0.00030448

$ 0.00032627
$ 0.00032627$ 0.00032627

$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659

$ 0.00020619
$ 0.00020619$ 0.00020619

+0.53%

+0.68%

-19.50%

-19.50%

Body Scan AI (SCANAI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00031975. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00030448 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00032627 ක උපරිම අගයක් අතර SCANAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SCANAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00276659 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00020619 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SCANAI පසුගිය පැය තුල, +0.53% කින්, පැය 24 තුල, +0.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Body Scan AI (SCANAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 321.39K
$ 321.39K$ 321.39K

--
----

$ 321.39K
$ 321.39K$ 321.39K

999.86M
999.86M 999.86M

999,855,129.807986
999,855,129.807986 999,855,129.807986

Body Scan AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 321.39K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.86M සමඟින් SCANAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999855129.807986 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 321.39K කි.

Body Scan AI (SCANAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001873195 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000513065 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Body Scan AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.68%
දින 30 යි$ -0.0001873195-58.58%
දින 60 යි$ -0.0000513065-16.04%
දින 90 යි$ 0--

Body Scan AI (SCANAI) යනු කුමක්ද

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Body Scan AI (SCANAI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Body Scan AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Body Scan AI (SCANAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Body Scan AI (SCANAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Body Scan AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Body Scan AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SCANAI දේශීය මුදල් වෙත

Body Scan AI (SCANAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Body Scan AISCANAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SCANAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Body Scan AI (SCANAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Body Scan AI (SCANAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SCANAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00031975 USD වේ.
SCANAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SCANAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00031975 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Body Scan AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SCANAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 321.39K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SCANAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SCANAI හි සංසරණ සැපයුම 999.86M USD වේ.
SCANAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00276659 USD ක ATH මිලක් SCANAI අත්කර ගති.
SCANAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00020619 USD ක ATL මිලක් SCANAI අත්කර ගති.
SCANAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SCANAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SCANAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SCANAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SCANAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:29:13 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

