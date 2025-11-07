හුවමාරුවDEX+
සජීවී BOBBY Rizz සඳහා අද මිල 0.00001028 USD කි. BOBBY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOBBY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී BOBBY Rizz සඳහා අද මිල 0.00001028 USD කි. BOBBY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOBBY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOBBY ගැන වැඩි විස්තර

BOBBY මිල තොරතුරු

BOBBY යනු කුමක්ද

BOBBY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOBBY මිල පුරෝකථනය

BOBBY Rizz ලාංඡනය

BOBBY Rizz මිල (BOBBY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BOBBY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+0.10%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BOBBY Rizz (BOBBY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:20:04 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996
පැය 24 පහළ
$ 0.00001054
$ 0.00001054$ 0.00001054
24H ඉහළ

$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996

$ 0.00001054
$ 0.00001054$ 0.00001054

$ 0.00036731
$ 0.00036731$ 0.00036731

$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996

-1.40%

+1.22%

-25.15%

-25.15%

BOBBY Rizz (BOBBY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001028. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000996 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001054 ක උපරිම අගයක් අතර BOBBY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOBBYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00036731 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000996 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOBBY පසුගිය පැය තුල, -1.40% කින්, පැය 24 තුල, +1.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BOBBY Rizz (BOBBY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.28K
$ 10.28K$ 10.28K

--
----

$ 10.28K
$ 10.28K$ 10.28K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,396.467975
999,911,396.467975 999,911,396.467975

BOBBY Rizz හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.91M සමඟින් BOBBY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999911396.467975 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.28K කි.

BOBBY Rizz (BOBBY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BOBBY Rizzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BOBBY Rizzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000058723 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BOBBY Rizzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BOBBY Rizzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.22%
දින 30 යි$ -0.0000058723-57.12%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

BOBBY Rizz (BOBBY) යනු කුමක්ද

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BOBBY Rizz මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BOBBY Rizz (BOBBY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BOBBY Rizz (BOBBY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BOBBY Rizz සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BOBBY Rizz මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BOBBY දේශීය මුදල් වෙත

BOBBY Rizz (BOBBY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOBBY RizzBOBBY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOBBY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOBBY Rizz (BOBBY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BOBBY Rizz (BOBBY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOBBY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001028 USD වේ.
BOBBY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOBBY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001028 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BOBBY Rizz හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOBBY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.28K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOBBY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOBBY හි සංසරණ සැපයුම 999.91M USD වේ.
BOBBY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00036731 USD ක ATH මිලක් BOBBY අත්කර ගති.
BOBBY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000996 USD ක ATL මිලක් BOBBY අත්කර ගති.
BOBBY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOBBY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOBBY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOBBY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOBBY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
BOBBY Rizz (BOBBY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

