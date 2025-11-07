හුවමාරුවDEX+
සජීවී Blue Apu සඳහා අද මිල 0 USD කි. $BAPU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $BAPU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Blue Apu සඳහා අද මිල 0 USD කි. $BAPU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $BAPU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

$BAPU ගැන වැඩි විස්තර

$BAPU මිල තොරතුරු

$BAPU යනු කුමක්ද

$BAPU නිල වෙබ් අඩවිය

$BAPU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

$BAPU මිල පුරෝකථනය

Blue Apu ලාංඡනය

Blue Apu මිල ($BAPU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 $BAPU සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.70%1D
USD
Blue Apu ($BAPU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:19:32 (UTC+8)

Blue Apu ($BAPU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

-2.75%

-14.74%

-14.74%

Blue Apu ($BAPU) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර $BAPU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. $BAPUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව $BAPU පසුගිය පැය තුල, -0.95% කින්, පැය 24 තුල, -2.75% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Blue Apu ($BAPU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

924.64M
924.64M 924.64M

924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Blue Apu හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 924.64M සමඟින් $BAPU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 924640185.7404035 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.69K කි.

Blue Apu ($BAPU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Blue Apuහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Blue Apuහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Blue Apuහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Blue Apuහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.75%
දින 30 යි$ 0-53.21%
දින 60 යි$ 0-65.00%
දින 90 යි$ 0--

Blue Apu ($BAPU) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Blue Apu ($BAPU) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Blue Apu මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Blue Apu ($BAPU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Blue Apu ($BAPU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Blue Apu සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Blue Apu මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

$BAPU දේශීය මුදල් වෙත

Blue Apu ($BAPU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Blue Apu$BAPU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් $BAPU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Blue Apu ($BAPU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Blue Apu ($BAPU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද $BAPU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
$BAPU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
$BAPU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Blue Apu හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
$BAPU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
$BAPU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
$BAPU හි සංසරණ සැපයුම 924.64M USD වේ.
$BAPU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් $BAPU අත්කර ගති.
$BAPU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් $BAPU අත්කර ගති.
$BAPU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
$BAPU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී $BAPU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව $BAPU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා $BAPU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
