BlockyBoy by Matt Furie මිල (BLOCKYBOY)
-2.07%
-12.63%
+32.65%
+32.65%
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BLOCKYBOY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BLOCKYBOYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00342977 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BLOCKYBOY පසුගිය පැය තුල, -2.07% කින්, පැය 24 තුල, -12.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +32.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BlockyBoy by Matt Furie හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 106.24K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69M සමඟින් BLOCKYBOY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 106.24K කි.
අද දිනය තුළ, BlockyBoy by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BlockyBoy by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BlockyBoy by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BlockyBoy by Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-12.63%
|දින 30 යි
|$ 0
|-9.76%
|දින 60 යි
|$ 0
|-60.94%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
BlockyBoy by Matt FurieBLOCKYBOY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BLOCKYBOY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
