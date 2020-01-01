BLAKE (BLAKE) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
BLAKE (BLAKE) තොරතුරු
WELCOME To TRON, DEGENS.
Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences.
In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality.
With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.
BLAKE (BLAKE) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
BLAKE (BLAKE) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
BLAKE (BLAKE) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා BLAKEBLAKE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම BLAKE ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු BLAKE ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට BLAKE ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, BLAKE ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
