Bitty Baby (BITBABY) තත්ය කාලීන මිල $0.00001229. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001234 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001318 ක උපරිම අගයක් අතර BITBABY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BITBABYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00042678 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001229 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BITBABY පසුගිය පැය තුල, -1.77% කින්, පැය 24 තුල, -5.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Bitty Baby හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 12.29K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.95M සමඟින් BITBABY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999945903.918196 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.29K කි.
අද දිනය තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000069980 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000099008 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-5.00%
|දින 30 යි
|$ -0.0000069980
|-56.94%
|දින 60 යි
|$ -0.0000099008
|-80.56%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.
Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bitty Baby (BITBABY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bitty Baby (BITBABY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bitty Baby සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Bitty Baby මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Bitty BabyBITBABY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BITBABY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
