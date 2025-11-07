හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bitty Baby සඳහා අද මිල 0.00001229 USD කි. BITBABY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BITBABY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Bitty Baby සඳහා අද මිල 0.00001229 USD කි. BITBABY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BITBABY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BITBABY ගැන වැඩි විස්තර

BITBABY මිල තොරතුරු

BITBABY යනු කුමක්ද

BITBABY නිල වෙබ් අඩවිය

BITBABY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BITBABY මිල පුරෝකථනය

Bitty Baby ලාංඡනය

Bitty Baby මිල (BITBABY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BITBABY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-4.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Bitty Baby (BITBABY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:19:14 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001234
$ 0.00001234$ 0.00001234
පැය 24 පහළ
$ 0.00001318
$ 0.00001318$ 0.00001318
24H ඉහළ

$ 0.00001234
$ 0.00001234$ 0.00001234

$ 0.00001318
$ 0.00001318$ 0.00001318

$ 0.00042678
$ 0.00042678$ 0.00042678

$ 0.00001229
$ 0.00001229$ 0.00001229

-1.77%

-5.00%

-18.31%

-18.31%

Bitty Baby (BITBABY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001229. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001234 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001318 ක උපරිම අගයක් අතර BITBABY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BITBABYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00042678 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001229 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BITBABY පසුගිය පැය තුල, -1.77% කින්, පැය 24 තුල, -5.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bitty Baby (BITBABY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 12.29K
$ 12.29K$ 12.29K

--
----

$ 12.29K
$ 12.29K$ 12.29K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,903.918196
999,945,903.918196 999,945,903.918196

Bitty Baby හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 12.29K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.95M සමඟින් BITBABY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999945903.918196 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.29K කි.

Bitty Baby (BITBABY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000069980 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000099008 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bitty Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-5.00%
දින 30 යි$ -0.0000069980-56.94%
දින 60 යි$ -0.0000099008-80.56%
දින 90 යි$ 0--

Bitty Baby (BITBABY) යනු කුමක්ද

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bitty Baby (BITBABY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Bitty Baby මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bitty Baby (BITBABY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bitty Baby (BITBABY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bitty Baby සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bitty Baby මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BITBABY දේශීය මුදල් වෙත

Bitty Baby (BITBABY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bitty BabyBITBABY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BITBABY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitty Baby (BITBABY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bitty Baby (BITBABY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BITBABY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001229 USD වේ.
BITBABY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BITBABY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001229 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bitty Baby හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BITBABY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 12.29K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BITBABY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BITBABY හි සංසරණ සැපයුම 999.95M USD වේ.
BITBABY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00042678 USD ක ATH මිලක් BITBABY අත්කර ගති.
BITBABY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001229 USD ක ATL මිලක් BITBABY අත්කර ගති.
BITBABY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BITBABY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BITBABY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BITBABY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BITBABY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:19:14 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

