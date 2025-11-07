හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bitcoin the Turtle සඳහා අද මිල 0.00982902 USD කි. SLOW සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SLOW මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Bitcoin the Turtle සඳහා අද මිල 0.00982902 USD කි. SLOW සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SLOW මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SLOW ගැන වැඩි විස්තර

SLOW මිල තොරතුරු

SLOW යනු කුමක්ද

SLOW නිල වෙබ් අඩවිය

SLOW ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SLOW මිල පුරෝකථනය

Bitcoin the Turtle ලාංඡනය

Bitcoin the Turtle මිල (SLOW)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SLOW සිට USD සජීවී මිල:

$0.00965227
$0.00965227$0.00965227
-9.60%1D
mexc
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:54:47 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00954
$ 0.00954$ 0.00954
පැය 24 පහළ
$ 0.01335733
$ 0.01335733$ 0.01335733
24H ඉහළ

$ 0.00954
$ 0.00954$ 0.00954

$ 0.01335733
$ 0.01335733$ 0.01335733

$ 0.0414631
$ 0.0414631$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056$ 0.00487056

+1.39%

-7.40%

-17.89%

-17.89%

Bitcoin the Turtle (SLOW) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00982902. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00954 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01335733 ක උපරිම අගයක් අතර SLOW වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SLOWහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0414631 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00487056 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SLOW පසුගිය පැය තුල, +1.39% කින්, පැය 24 තුල, -7.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bitcoin the Turtle (SLOW) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 192.46K
$ 192.46K$ 192.46K

--
----

$ 198.74K
$ 198.74K$ 198.74K

19.71M
19.71M 19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0 20,356,524.0

Bitcoin the Turtle හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 192.46K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 19.71M සමඟින් SLOW හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 20356524.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 198.74K කි.

Bitcoin the Turtle (SLOW) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bitcoin the Turtleහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000785673 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bitcoin the Turtleහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0055111737 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bitcoin the Turtleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bitcoin the Turtleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000785673-7.40%
දින 30 යි$ -0.0055111737-56.07%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Bitcoin the Turtle (SLOW) යනු කුමක්ද

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bitcoin the Turtle (SLOW) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Bitcoin the Turtle මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bitcoin the Turtle (SLOW) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bitcoin the Turtle (SLOW) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bitcoin the Turtle සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bitcoin the Turtle මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SLOW දේශීය මුදල් වෙත

Bitcoin the Turtle (SLOW) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bitcoin the TurtleSLOW හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SLOW ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitcoin the Turtle (SLOW) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bitcoin the Turtle (SLOW) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SLOW හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00982902 USD වේ.
SLOW සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SLOW සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00982902 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bitcoin the Turtle හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SLOW සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 192.46K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SLOW හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SLOW හි සංසරණ සැපයුම 19.71M USD වේ.
SLOW හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0414631 USD ක ATH මිලක් SLOW අත්කර ගති.
SLOW හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00487056 USD ක ATL මිලක් SLOW අත්කර ගති.
SLOW හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SLOW සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SLOW වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SLOW මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SLOW මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:54:47 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

