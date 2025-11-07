හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bitcoin on Katana සඳහා අද මිල 101,556 USD කි. BTCK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BTCK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Bitcoin on Katana ලාංඡනය

Bitcoin on Katana මිල (BTCK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BTCK සිට USD සජීවී මිල:

-1.50%1D
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:06 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
Bitcoin on Katana (BTCK) තත්‍ය කාලීන මිල $101,556. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 100,700 ක අවම අගයක් සහ $ 103,342 ක උපරිම අගයක් අතර BTCK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BTCKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 125,460 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 99,232 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BTCK පසුගිය පැය තුල, -0.50% කින්, පැය 24 තුල, -1.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bitcoin on Katana (BTCK) වෙළඳපල තොරතුරු

Bitcoin on Katana හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 34.94M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 344.01 සමඟින් BTCK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 344.01371759 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 34.94M කි.

Bitcoin on Katana (BTCK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bitcoin on Katanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1,561.1439768859 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bitcoin on Katanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -16,836.0349248000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bitcoin on Katanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -8,664.0876504000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bitcoin on Katanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1,561.1439768859-1.51%
දින 30 යි$ -16,836.0349248000-16.57%
දින 60 යි$ -8,664.0876504000-8.53%
දින 90 යි$ 0--

Bitcoin on Katana (BTCK) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bitcoin on Katana (BTCK) සම්පත්

Bitcoin on Katana මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bitcoin on Katana (BTCK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bitcoin on Katana (BTCK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bitcoin on Katana සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bitcoin on Katana මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BTCK දේශීය මුදල් වෙත

Bitcoin on Katana (BTCK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bitcoin on KatanaBTCK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BTCK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitcoin on Katana (BTCK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bitcoin on Katana (BTCK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BTCK හි සජීවී මිල, USD වලින් 101,556 USD වේ.
BTCK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BTCK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 101,556 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bitcoin on Katana හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BTCK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 34.94M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BTCK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BTCK හි සංසරණ සැපයුම 344.01 USD වේ.
BTCK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
125,460 USD ක ATH මිලක් BTCK අත්කර ගති.
BTCK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
99,232 USD ක ATL මිලක් BTCK අත්කර ගති.
BTCK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BTCK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BTCK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BTCK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BTCK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Bitcoin on Katana (BTCK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

