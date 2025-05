Binance Printer (PRINTR) යනු කුමක්ද

Binance Printer | $PRINTR A True Hold2Earn Tokenomics Project Where You Buy & Hold $PRINTR & Earn Automatic $USDT Rewards! Rewards Are 100% Automatic & Hassle Free! Just Buy & Hold! Total Tax: 4% #Binance Printer is a true #Hold2Earn protocol that gives you automatic, hassle free, $USDT rewards! No need to connect to a dApp or 3rd party site! All 4% of the tax is distributed to the holders automatically in the form of $USDT rewards every 60 minutes!

