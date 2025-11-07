හුවමාරුවDEX+
සජීවී Beware of Geeks Bearing Grifts සඳහා අද මිල 0 USD කි. BOGBG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOGBG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Beware of Geeks Bearing Grifts සඳහා අද මිල 0 USD කි. BOGBG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOGBG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOGBG ගැන වැඩි විස්තර

BOGBG මිල තොරතුරු

BOGBG යනු කුමක්ද

BOGBG නිල වෙබ් අඩවිය

BOGBG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOGBG මිල පුරෝකථනය

Beware of Geeks Bearing Grifts ලාංඡනය

Beware of Geeks Bearing Grifts මිල (BOGBG)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BOGBG සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:10:43 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BOGBG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOGBGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOGBG පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Beware of Geeks Bearing Grifts හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.50K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00T සමඟින් BOGBG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.50K කි.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Beware of Geeks Bearing Griftsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Beware of Geeks Bearing Griftsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Beware of Geeks Bearing Griftsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Beware of Geeks Bearing Griftsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-0.46%
දින 60 යි$ 0-9.73%
දින 90 යි$ 0--

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) යනු කුමක්ද

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Beware of Geeks Bearing Grifts මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Beware of Geeks Bearing Grifts සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Beware of Geeks Bearing Grifts මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Beware of Geeks Bearing GriftsBOGBG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOGBG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOGBG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BOGBG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOGBG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Beware of Geeks Bearing Grifts හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOGBG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.50K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOGBG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOGBG හි සංසරණ සැපයුම 1.00T USD වේ.
BOGBG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් BOGBG අත්කර ගති.
BOGBG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BOGBG අත්කර ගති.
BOGBG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOGBG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOGBG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOGBG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOGBG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

