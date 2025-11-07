Beta Finance මිල (BETA)
Beta Finance (BETA) තත්ය කාලීන මිල $0.00870696. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00793605 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00876457 ක උපරිම අගයක් අතර BETA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BETAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 3.45 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BETA පසුගිය පැය තුල, +0.02% කින්, පැය 24 තුල, -0.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.81% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Beta Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.70M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් BETA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.70M කි.
අද දිනය තුළ, Beta Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Beta Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +1.0842038720 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Beta Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0066206548 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Beta Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00855141267926509116 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.07%
|දින 30 යි
|$ +1.0842038720
|+12,452.15%
|දින 60 යි
|$ +0.0066206548
|+76.04%
|දින 90 යි
|$ +0.00855141267926509116
|+5,497.63%
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
