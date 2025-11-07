හුවමාරුවDEX+
සජීවී BESC MONEY සඳහා අද මිල 14.72 USD කි. MONEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MONEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MONEY ගැන වැඩි විස්තර

MONEY මිල තොරතුරු

MONEY යනු කුමක්ද

MONEY නිල වෙබ් අඩවිය

MONEY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MONEY මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

BESC MONEY ලාංඡනය

BESC MONEY මිල (MONEY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MONEY සිට USD සජීවී මිල:

$14.72
$14.72$14.72
-3.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BESC MONEY (MONEY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:28:13 (UTC+8)

BESC MONEY (MONEY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 14.57
$ 14.57$ 14.57
පැය 24 පහළ
$ 15.32
$ 15.32$ 15.32
24H ඉහළ

$ 14.57
$ 14.57$ 14.57

$ 15.32
$ 15.32$ 15.32

$ 39.54
$ 39.54$ 39.54

$ 14.0
$ 14.0$ 14.0

+0.77%

-3.74%

-13.76%

-13.76%

BESC MONEY (MONEY) තත්‍ය කාලීන මිල $14.72. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 14.57 ක අවම අගයක් සහ $ 15.32 ක උපරිම අගයක් අතර MONEY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MONEYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 39.54 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 14.0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MONEY පසුගිය පැය තුල, +0.77% කින්, පැය 24 තුල, -3.74% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BESC MONEY (MONEY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 647.51K
$ 647.51K$ 647.51K

--
----

$ 647.51K
$ 647.51K$ 647.51K

44.05K
44.05K 44.05K

44,049.78787730377
44,049.78787730377 44,049.78787730377

BESC MONEY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 647.51K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 44.05K සමඟින් MONEY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 44049.78787730377 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 647.51K කි.

BESC MONEY (MONEY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BESC MONEYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.57290336633293 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BESC MONEYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -6.6168504960 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BESC MONEYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -7.4132024960 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BESC MONEYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.57290336633293-3.74%
දින 30 යි$ -6.6168504960-44.95%
දින 60 යි$ -7.4132024960-50.36%
දින 90 යි$ 0--

BESC MONEY (MONEY) යනු කුමක්ද

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BESC MONEY (MONEY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

BESC MONEY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BESC MONEY (MONEY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BESC MONEY (MONEY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BESC MONEY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BESC MONEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MONEY දේශීය මුදල් වෙත

BESC MONEY (MONEY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BESC MONEYMONEY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MONEY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BESC MONEY (MONEY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BESC MONEY (MONEY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MONEY හි සජීවී මිල, USD වලින් 14.72 USD වේ.
MONEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MONEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 14.72 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BESC MONEY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MONEY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 647.51K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MONEY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MONEY හි සංසරණ සැපයුම 44.05K USD වේ.
MONEY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
39.54 USD ක ATH මිලක් MONEY අත්කර ගති.
MONEY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
14.0 USD ක ATL මිලක් MONEY අත්කර ගති.
MONEY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MONEY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MONEY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MONEY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MONEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:28:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

