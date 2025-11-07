BeraFi මිල (BERAFI)
--
--
0.00%
0.00%
BeraFi (BERAFI) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BERAFI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BERAFIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00315972 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BERAFI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BeraFi හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.76K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 178.06M සමඟින් BERAFI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 800000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 21.40K කි.
අද දිනය තුළ, BeraFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BeraFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BeraFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BeraFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|-17.41%
|දින 60 යි
|$ 0
|-42.89%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth.
