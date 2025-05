believe in something (DTF) යනු කුමක්ද

Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” --- ### Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. --- ### Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump --- ### Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. - "Meme Indexer"

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!