සජීවී Beavers by CEDEN සඳහා අද මිල 0 USD කි. BEAVER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BEAVER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BEAVER ගැන වැඩි විස්තර

BEAVER මිල තොරතුරු

BEAVER යනු කුමක්ද

BEAVER නිල වෙබ් අඩවිය

BEAVER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BEAVER මිල පුරෝකථනය

Beavers by CEDEN ලාංඡනය

Beavers by CEDEN මිල (BEAVER)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BEAVER සිට USD සජීවී මිල:

$0.00013085
$0.00013085$0.00013085
-1.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Beavers by CEDEN (BEAVER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:28:06 (UTC+8)

Beavers by CEDEN (BEAVER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-1.01%

-7.88%

-7.88%

Beavers by CEDEN (BEAVER) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BEAVER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BEAVERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BEAVER පසුගිය පැය තුල, -0.57% කින්, පැය 24 තුල, -1.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Beavers by CEDEN (BEAVER) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 879.71K
$ 879.71K$ 879.71K

--
----

$ 879.71K
$ 879.71K$ 879.71K

6.72B
6.72B 6.72B

6,723,257,311.0
6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Beavers by CEDEN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 879.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.72B සමඟින් BEAVER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6723257311.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 879.71K කි.

Beavers by CEDEN (BEAVER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.01%
දින 30 යි$ 0-24.10%
දින 60 යි$ 0-13.82%
දින 90 යි$ 0--

Beavers by CEDEN (BEAVER) යනු කුමක්ද

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Beavers by CEDEN (BEAVER) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Beavers by CEDEN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Beavers by CEDEN (BEAVER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Beavers by CEDEN (BEAVER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Beavers by CEDEN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Beavers by CEDEN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BEAVER දේශීය මුදල් වෙත

Beavers by CEDEN (BEAVER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Beavers by CEDENBEAVER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BEAVER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Beavers by CEDEN (BEAVER) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Beavers by CEDEN (BEAVER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BEAVER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BEAVER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BEAVER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Beavers by CEDEN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BEAVER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 879.71K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BEAVER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BEAVER හි සංසරණ සැපයුම 6.72B USD වේ.
BEAVER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් BEAVER අත්කර ගති.
BEAVER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BEAVER අත්කර ගති.
BEAVER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BEAVER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BEAVER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BEAVER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BEAVER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:28:06 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

