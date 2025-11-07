Beavers by CEDEN මිල (BEAVER)
-0.57%
-1.01%
-7.88%
-7.88%
Beavers by CEDEN (BEAVER) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BEAVER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BEAVERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BEAVER පසුගිය පැය තුල, -0.57% කින්, පැය 24 තුල, -1.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Beavers by CEDEN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 879.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.72B සමඟින් BEAVER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6723257311.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 879.71K කි.
අද දිනය තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Beavers by CEDENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.01%
|දින 30 යි
|$ 0
|-24.10%
|දින 60 යි
|$ 0
|-13.82%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.
CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.
We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!
