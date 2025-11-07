BEAST SELLER මිල (BEAST)
BEAST SELLER (BEAST) තත්ය කාලීන මිල $0.0056741. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00516671 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00574516 ක උපරිම අගයක් අතර BEAST වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BEASTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.101404 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00357844 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BEAST පසුගිය පැය තුල, -1.09% කින්, පැය 24 තුල, +4.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BEAST SELLER හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 394.02K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 69.42M සමඟින් BEAST හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 69420000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 394.02K කි.
අද දිනය තුළ, BEAST SELLERහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0002684 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BEAST SELLERහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0023041084 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BEAST SELLERහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0046635558 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BEAST SELLERහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.01909399533930562 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.0002684
|+4.97%
|දින 30 යි
|$ -0.0023041084
|-40.60%
|දින 60 යි
|$ -0.0046635558
|-82.19%
|දින 90 යි
|$ -0.01909399533930562
|-77.09%
It's a meme coin from Matt Furie universe
Who is Beast Seller?
The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.
