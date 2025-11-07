BCGame Coin මිල (BC)
-0.75%
-0.41%
-7.16%
-7.16%
BCGame Coin (BC) තත්ය කාලීන මිල $0.0083695. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00824545 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0085271 ක උපරිම අගයක් අතර BC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01100698 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00291432 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BC පසුගිය පැය තුල, -0.75% කින්, පැය 24 තුල, -0.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BCGame Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 83.61M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 9.99B සමඟින් BC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9989698996.149933 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 83.61M කි.
අද දිනය තුළ, BCGame Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BCGame Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0018955996 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BCGame Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0011805907 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BCGame Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000350258554328811 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.41%
|දින 30 යි
|$ +0.0018955996
|+22.65%
|දින 60 යි
|$ +0.0011805907
|+14.11%
|දින 90 යි
|$ -0.000350258554328811
|-4.01%
$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.
To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.
BCGame CoinBC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
