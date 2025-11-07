Base Velocimeter මිල (BVM)
Base Velocimeter (BVM) තත්ය කාලීන මිල $0.00288198. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00283865 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00297457 ක උපරිම අගයක් අතර BVM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BVMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.787331 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00138317 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BVM පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Base Velocimeter හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.68K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.79M සමඟින් BVM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 15113213.84024462 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 43.56K කි.
අද දිනය තුළ, Base Velocimeterහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Base Velocimeterහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008171643 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Base Velocimeterහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0017462282 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Base Velocimeterහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.16%
|දින 30 යි
|$ -0.0008171643
|-28.35%
|දින 60 යි
|$ +0.0017462282
|+60.59%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
What is the project about? ve33 Dex on Base
What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=
History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.
What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.
What can your token be used for?
Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.
