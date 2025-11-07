හුවමාරුවDEX+
සජීවී Base Index සඳහා අද මිල 0.00007638 USD කි. BINDEX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BINDEX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BINDEX ගැන වැඩි විස්තර

BINDEX මිල තොරතුරු

BINDEX යනු කුමක්ද

BINDEX ධවල පත්‍රිකාව

BINDEX නිල වෙබ් අඩවිය

BINDEX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BINDEX මිල පුරෝකථනය

Base Index ලාංඡනය

Base Index මිල (BINDEX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BINDEX සිට USD සජීවී මිල:

-34.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Base Index (BINDEX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:26:36 (UTC+8)

Base Index (BINDEX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000755
$ 0.0000755$ 0.0000755
පැය 24 පහළ
$ 0.00011714
$ 0.00011714$ 0.00011714
24H ඉහළ

$ 0.0000755
$ 0.0000755$ 0.0000755

$ 0.00011714
$ 0.00011714$ 0.00011714

$ 0.00064697
$ 0.00064697$ 0.00064697

$ 0.0000755
$ 0.0000755$ 0.0000755

-0.75%

-34.59%

-46.65%

-46.65%

Base Index (BINDEX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00007638. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000755 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00011714 ක උපරිම අගයක් අතර BINDEX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BINDEXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00064697 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000755 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BINDEX පසුගිය පැය තුල, -0.75% කින්, පැය 24 තුල, -34.59% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -46.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Base Index (BINDEX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 76.38K
$ 76.38K$ 76.38K

$ 76.38K
$ 76.38K$ 76.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Base Index හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 76.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් BINDEX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 76.38K කි.

Base Index (BINDEX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Base Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Base Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000526978 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Base Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000624120 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Base Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-34.59%
දින 30 යි$ -0.0000526978-68.99%
දින 60 යි$ -0.0000624120-81.71%
දින 90 යි$ 0--

Base Index (BINDEX) යනු කුමක්ද

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Base Index මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Base Index (BINDEX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Base Index (BINDEX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Base Index සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Base Index මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BINDEX දේශීය මුදල් වෙත

Base Index (BINDEX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Base IndexBINDEX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BINDEX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Base Index (BINDEX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Base Index (BINDEX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BINDEX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00007638 USD වේ.
BINDEX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BINDEX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00007638 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Base Index හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BINDEX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 76.38K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BINDEX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BINDEX හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
BINDEX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00064697 USD ක ATH මිලක් BINDEX අත්කර ගති.
BINDEX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000755 USD ක ATL මිලක් BINDEX අත්කර ගති.
BINDEX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BINDEX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BINDEX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BINDEX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BINDEX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:26:36 (UTC+8)

Base Index (BINDEX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

