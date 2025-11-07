හුවමාරුවDEX+
සජීවී Base Carbon Tonne සඳහා අද මිල 0.218906 USD කි. BCT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BCT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Base Carbon Tonne සඳහා අද මිල 0.218906 USD කි. BCT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BCT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Base Carbon Tonne මිල (BCT)

$0.218906
+6.90%1D
Base Carbon Tonne (BCT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:39:26 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.199832
පැය 24 පහළ
$ 0.220984
24H ඉහළ

$ 0.199832
$ 0.220984
$ 8.6
$ 0.145607
-0.00%

+7.00%

-12.77%

-12.77%

Base Carbon Tonne (BCT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.218906. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.199832 ක අවම අගයක් සහ $ 0.220984 ක උපරිම අගයක් අතර BCT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BCTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 8.6 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.145607 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BCT පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, +7.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Base Carbon Tonne (BCT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.62M
--
$ 4.62M
21.11M
21,106,186.28652228
Base Carbon Tonne හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.62M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 21.11M සමඟින් BCT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21106186.28652228 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.62M කි.

Base Carbon Tonne (BCT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Base Carbon Tonneහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01431832 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Base Carbon Tonneහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0361517348 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Base Carbon Tonneහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0109277437 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Base Carbon Tonneහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.02777875387103327 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.01431832+7.00%
දින 30 යි$ -0.0361517348-16.51%
දින 60 යි$ +0.0109277437+4.99%
දින 90 යි$ +0.02777875387103327+14.53%

Base Carbon Tonne (BCT) යනු කුමක්ද

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Base Carbon Tonne මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Base Carbon Tonne (BCT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Base Carbon Tonne (BCT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Base Carbon Tonne සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Base Carbon Tonne මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Base Carbon Tonne (BCT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Base Carbon TonneBCT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BCT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Base Carbon Tonne (BCT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Base Carbon Tonne (BCT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BCT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.218906 USD වේ.
BCT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BCT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.218906 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Base Carbon Tonne හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BCT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.62M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BCT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BCT හි සංසරණ සැපයුම 21.11M USD වේ.
BCT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
8.6 USD ක ATH මිලක් BCT අත්කර ගති.
BCT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.145607 USD ක ATL මිලක් BCT අත්කර ගති.
BCT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BCT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BCT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BCT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BCT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:39:26 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

