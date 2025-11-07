Banmao මිල (BANMAO)
Banmao (BANMAO) තත්ය කාලීන මිල $0.00004052. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003688 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000523 ක උපරිම අගයක් අතර BANMAO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BANMAOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00012101 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002574 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BANMAO පසුගිය පැය තුල, -1.34% කින්, පැය 24 තුල, -7.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +15.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Banmao හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.52K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් BANMAO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 40.52K කි.
අද දිනය තුළ, Banmaoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Banmaoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000085033 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Banmaoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Banmaoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-7.97%
|දින 30 යි
|$ -0.0000085033
|-20.98%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer.
Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy.
The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
