සජීවී Balsa MM Fund සඳහා අද මිල 0.075792 USD කි. BMMF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BMMF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BMMF ගැන වැඩි විස්තර

BMMF මිල තොරතුරු

BMMF යනු කුමක්ද

BMMF නිල වෙබ් අඩවිය

BMMF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BMMF මිල පුරෝකථනය

Balsa MM Fund ලාංඡනය

Balsa MM Fund මිල (BMMF)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BMMF සිට USD සජීවී මිල:

$0.075792
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Balsa MM Fund (BMMF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:39:12 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.07564
පැය 24 පහළ
$ 0.075956
24H ඉහළ

$ 0.07564
$ 0.075956
$ 0.075956
$ 0.070272
--

+0.04%

+0.53%

+0.53%

Balsa MM Fund (BMMF) තත්‍ය කාලීන මිල $0.075792. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.07564 ක අවම අගයක් සහ $ 0.075956 ක උපරිම අගයක් අතර BMMF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BMMFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.075956 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.070272 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BMMF පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.04% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Balsa MM Fund (BMMF) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.91M
--
$ 3.91M
51.55M
51,547,463.76985916
Balsa MM Fund හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.91M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 51.55M සමඟින් BMMF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 51547463.76985916 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.91M කි.

Balsa MM Fund (BMMF) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Balsa MM Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Balsa MM Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0028173781 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Balsa MM Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0044906532 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Balsa MM Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.04%
දින 30 යි$ +0.0028173781+3.72%
දින 60 යි$ +0.0044906532+5.92%
දින 90 යි$ 0--

Balsa MM Fund (BMMF) යනු කුමක්ද

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Balsa MM Fund (BMMF) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Balsa MM Fund මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Balsa MM Fund (BMMF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Balsa MM Fund (BMMF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Balsa MM Fund සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Balsa MM Fund මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BMMF දේශීය මුදල් වෙත

Balsa MM Fund (BMMF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Balsa MM FundBMMF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BMMF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Balsa MM Fund (BMMF) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Balsa MM Fund (BMMF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BMMF හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.075792 USD වේ.
BMMF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BMMF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.075792 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Balsa MM Fund හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BMMF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.91M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BMMF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BMMF හි සංසරණ සැපයුම 51.55M USD වේ.
BMMF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.075956 USD ක ATH මිලක් BMMF අත්කර ගති.
BMMF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.070272 USD ක ATL මිලක් BMMF අත්කර ගති.
BMMF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BMMF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BMMF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BMMF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BMMF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Balsa MM Fund (BMMF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

