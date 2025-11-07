හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ballz of Steel සඳහා අද මිල 0.00108006 USD කි. BALLZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BALLZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BALLZ ගැන වැඩි විස්තර

BALLZ මිල තොරතුරු

BALLZ යනු කුමක්ද

BALLZ නිල වෙබ් අඩවිය

BALLZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BALLZ මිල පුරෝකථනය

Ballz of Steel ලාංඡනය

Ballz of Steel මිල (BALLZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BALLZ සිට USD සජීවී මිල:

$0.00108006
+1.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Ballz of Steel (BALLZ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:39:05 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0010283
පැය 24 පහළ
$ 0.00108605
24H ඉහළ

$ 0.0010283
$ 0.00108605
$ 0.01151396
$ 0
-0.11%

+1.94%

-15.41%

-15.41%

Ballz of Steel (BALLZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00108006. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0010283 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00108605 ක උපරිම අගයක් අතර BALLZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BALLZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01151396 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BALLZ පසුගිය පැය තුල, -0.11% කින්, පැය 24 තුල, +1.94% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ballz of Steel (BALLZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.08M
--
$ 1.08M
1.00B
1,000,000,000.0
Ballz of Steel හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.08M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් BALLZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.08M කි.

Ballz of Steel (BALLZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ballz of Steelහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ballz of Steelහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004040362 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ballz of Steelහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005622592 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ballz of Steelහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003979923820984678 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.94%
දින 30 යි$ -0.0004040362-37.40%
දින 60 යි$ -0.0005622592-52.05%
දින 90 යි$ -0.0003979923820984678-26.92%

Ballz of Steel (BALLZ) යනු කුමක්ද

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ballz of Steel (BALLZ) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Ballz of Steel මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ballz of Steel (BALLZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ballz of Steel (BALLZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ballz of Steel සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ballz of Steel මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BALLZ දේශීය මුදල් වෙත

Ballz of Steel (BALLZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ballz of SteelBALLZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BALLZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ballz of Steel (BALLZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ballz of Steel (BALLZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BALLZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00108006 USD වේ.
BALLZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BALLZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00108006 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ballz of Steel හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BALLZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.08M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BALLZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BALLZ හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
BALLZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01151396 USD ක ATH මිලක් BALLZ අත්කර ගති.
BALLZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BALLZ අත්කර ගති.
BALLZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BALLZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BALLZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BALLZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BALLZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:39:05 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

