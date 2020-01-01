Balls of Fate (BOF) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world!
Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo
This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such
a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else
Balls of Fate (BOF) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Balls of Fate (BOF) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Balls of Fate (BOF) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Balls of FateBOF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම BOF ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු BOF ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට BOF ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, BOF ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
