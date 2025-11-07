හුවමාරුවDEX+
සජීවී Baked සඳහා අද මිල 0.000484 USD කි. BAKED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAKED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Baked සඳහා අද මිල 0.000484 USD කි. BAKED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAKED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BAKED ගැන වැඩි විස්තර

BAKED මිල තොරතුරු

BAKED යනු කුමක්ද

BAKED නිල වෙබ් අඩවිය

BAKED ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAKED මිල පුරෝකථනය

Baked ලාංඡනය

Baked මිල (BAKED)

ලැයිස්තුගත නොකළ

$0.00048401
Baked (BAKED) සජීවී මිල සටහන
Baked (BAKED) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00044773
පැය 24 පහළ
$ 0.00048406
24H ඉහළ

$ 0.00044773
$ 0.00048406
$ 0.094376
$ 0.00028453
Baked (BAKED) තත්‍ය කාලීන මිල $0.000484. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00044773 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00048406 ක උපරිම අගයක් අතර BAKED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAKEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.094376 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00028453 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAKED පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, +6.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Baked (BAKED) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 144.71K
69.80M
300,000,000.0
Baked හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 33.67K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 69.80M සමඟින් BAKED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 300000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 144.71K කි.

Baked (BAKED) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bakedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bakedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001311473 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bakedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000417033 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bakedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000595246997465612 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+6.29%
දින 30 යි$ -0.0001311473-27.09%
දින 60 යි$ -0.0000417033-8.61%
දින 90 යි$ -0.0000595246997465612-10.95%

Baked (BAKED) යනු කුමක්ද

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Baked මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Baked (BAKED) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Baked (BAKED) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Baked සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Baked මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BAKED දේශීය මුදල් වෙත

Baked (BAKED) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BakedBAKED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAKED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Baked (BAKED) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Baked (BAKED) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BAKED හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000484 USD වේ.
BAKED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BAKED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000484 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Baked හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BAKED සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 33.67K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BAKED හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BAKED හි සංසරණ සැපයුම 69.80M USD වේ.
BAKED හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.094376 USD ක ATH මිලක් BAKED අත්කර ගති.
BAKED හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00028453 USD ක ATL මිලක් BAKED අත්කර ගති.
BAKED හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BAKED සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BAKED වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BAKED මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BAKED මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

