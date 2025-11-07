BAI Stablecoin මිල (BAI)
BAI Stablecoin (BAI) තත්ය කාලීන මිල $1.017. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.004 ක අවම අගයක් සහ $ 1.02 ක උපරිම අගයක් අතර BAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.45 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.814914 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BAI Stablecoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 235.80K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 231.83K සමඟින් BAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 231834.1672308294 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 235.80K කි.
අද දිනය තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00217201 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0025444323 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0103471614 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0221471908373101 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00217201
|+0.21%
|දින 30 යි
|$ +0.0025444323
|+0.25%
|දින 60 යි
|$ -0.0103471614
|-1.01%
|දින 90 යි
|$ +0.0221471908373101
|+2.23%
AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.
BAI StablecoinBAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
