සජීවී BAI Stablecoin සඳහා අද මිල 1.017 USD කි. BAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BAI ගැන වැඩි විස්තර

BAI මිල තොරතුරු

BAI යනු කුමක්ද

BAI නිල වෙබ් අඩවිය

BAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAI මිල පුරෝකථනය

BAI Stablecoin ලාංඡනය

BAI Stablecoin මිල (BAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BAI සිට USD සජීවී මිල:

$1.017
+0.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BAI Stablecoin (BAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:26:10 (UTC+8)

BAI Stablecoin (BAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.004
පැය 24 පහළ
$ 1.02
24H ඉහළ

$ 1.004
$ 1.02
$ 1.45
$ 0.814914
--

+0.21%

+0.66%

+0.66%

BAI Stablecoin (BAI) තත්‍ය කාලීන මිල $1.017. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.004 ක අවම අගයක් සහ $ 1.02 ක උපරිම අගයක් අතර BAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.45 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.814914 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BAI Stablecoin (BAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 235.80K
--
$ 235.80K
231.83K
231,834.1672308294
BAI Stablecoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 235.80K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 231.83K සමඟින් BAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 231834.1672308294 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 235.80K කි.

BAI Stablecoin (BAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00217201 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0025444323 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0103471614 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BAI Stablecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0221471908373101 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00217201+0.21%
දින 30 යි$ +0.0025444323+0.25%
දින 60 යි$ -0.0103471614-1.01%
දින 90 යි$ +0.0221471908373101+2.23%

BAI Stablecoin (BAI) යනු කුමක්ද

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BAI Stablecoin (BAI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

BAI Stablecoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BAI Stablecoin (BAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BAI Stablecoin (BAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BAI Stablecoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BAI Stablecoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BAI දේශීය මුදල් වෙත

BAI Stablecoin (BAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAI StablecoinBAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BAI Stablecoin (BAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BAI Stablecoin (BAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.017 USD වේ.
BAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.017 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BAI Stablecoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 235.80K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BAI හි සංසරණ සැපයුම 231.83K USD වේ.
BAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.45 USD ක ATH මිලක් BAI අත්කර ගති.
BAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.814914 USD ක ATL මිලක් BAI අත්කර ගති.
BAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
BAI Stablecoin (BAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

