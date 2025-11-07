හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bag on Bonk සඳහා අද මිල 0 USD කි. BAG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Bag on Bonk සඳහා අද මිල 0 USD කි. BAG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BAG ගැන වැඩි විස්තර

BAG මිල තොරතුරු

BAG යනු කුමක්ද

BAG නිල වෙබ් අඩවිය

BAG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAG මිල පුරෝකථනය

Bag on Bonk ලාංඡනය

Bag on Bonk මිල (BAG)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BAG සිට USD සජීවී මිල:

$0.00015974
-6.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Bag on Bonk (BAG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:53:59 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.0010115
$ 0
+1.89%

-6.01%

-33.21%

-33.21%

Bag on Bonk (BAG) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BAG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0010115 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAG පසුගිය පැය තුල, +1.89% කින්, පැය 24 තුල, -6.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bag on Bonk (BAG) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 159.71K
--
$ 159.71K
999.81M
999,811,586.312771
Bag on Bonk හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 159.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.81M සමඟින් BAG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999811586.312771 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 159.71K කි.

Bag on Bonk (BAG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-6.01%
දින 30 යි$ 0-53.33%
දින 60 යි$ 0-31.36%
දින 90 යි$ 0--

Bag on Bonk (BAG) යනු කුමක්ද

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Bag on Bonk (BAG) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Bag on Bonk මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bag on Bonk (BAG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bag on Bonk (BAG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bag on Bonk සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bag on Bonk මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BAG දේශීය මුදල් වෙත

Bag on Bonk (BAG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bag on BonkBAG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bag on Bonk (BAG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bag on Bonk (BAG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BAG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BAG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BAG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bag on Bonk හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BAG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 159.71K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BAG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BAG හි සංසරණ සැපයුම 999.81M USD වේ.
BAG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0010115 USD ක ATH මිලක් BAG අත්කර ගති.
BAG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BAG අත්කර ගති.
BAG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BAG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BAG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BAG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BAG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Bag on Bonk (BAG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

