Bag on Bonk මිල (BAG)
+1.89%
-6.01%
-33.21%
-33.21%
Bag on Bonk (BAG) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BAG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0010115 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAG පසුගිය පැය තුල, +1.89% කින්, පැය 24 තුල, -6.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Bag on Bonk හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 159.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.81M සමඟින් BAG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999811586.312771 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 159.71K කි.
අද දිනය තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Bag on Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-6.01%
|දින 30 යි
|$ 0
|-53.33%
|දින 60 යි
|$ 0
|-31.36%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
What Is BAG Token?
BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.
BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.
While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
